Болгария планирует отменить карантин для путешественников из стран ЕС, но не для всех

Болгария планирует отменить обязательный 14-дневный карантин с 1 июня для путешественников из большинства стран Евросоюза, но не из тех стран, где наблюдаются наибольшие вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOVA.

По словам главного инспектора по вопросам здравоохранения Ангела Кунчева, люди, прибывающие из стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 будут помещены под 14-дневный карантин.

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"Решение состоит в том, чтобы отменить 14-дневный карантин для болгарских и иностранных граждан, прибывающих из ЕС, Сербии и Северной Македонии, но это мероприятие останется в силе для 8 стран с самой высокой заболеваемостью за последние две недели в Европе. Это Швеция, Великобритания, Бельгия, Ирландия, Португалия, Испания, Мальта и Италия ", - сказал он.

Соответствующую рекомендацию на утверждение правительства подала рабочая по борьбе с коронавирусом. Министр здравоохранения должен утвердить план.

Запрет на въезд посетителей из-за пределов ЕС пока останется в силе.

Болгария ослабила большинство ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с распространением коронавируса, позволила вновь открыть рестораны, кафе, спортивные залы и театры и сняла запрет на поездки между городами.

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На прошлой неделе Болгария сняла запрет на въезд граждан из других стран ЕС, но ввела 14-дневный карантин.

Правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

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