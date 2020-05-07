Правительство Дании предложило открыть торговые центры, рестораны и кафе

Правительство Дании предложило открыть рестораны, магазины и кафе, а также возобновить учебу для школьников старших классов на следующем этапе отмены карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В заявлении накануне переговоров политических партий Дании премьер-министр страны Метте Фредериксен отметила, что ее партия, как и все другие, готова к послаблениям лишь настолько, насколько это будет безопасно.

"Конечно, все стороны хотят открыть все. Никто не заинтересован держать на карантине любую часть Дании ни на один день дольше, чем это абсолютно необходимо. Но все также согласны с тем, что мы должны делать то, что можно защитить с точки зрения здоровья", - сказала она.

По ее словам, предложение правительства заключается в том, чтобы открыть весь сектор розничной торговли, включая крупные торговые центры, рестораны и кафе.

Премьер сказала, что правительство надеется заключить соглашение как можно скорее, чтобы предоставить бизнесу несколько дней для подготовки к открытию уже в понедельник.

Датское агентство по инфекционным болезням SSI опубликовало результаты моделирования, которые показали, что даже с уровнем открытия, предложенным правительством, вряд ли произойдет всплеск новых случаев коронавируса, пока население продолжает соблюдать правила социальной дистанции и гигиены.

Фредериксен также заявила, что хотела бы возобновить футбольные матчи чемпионата страны, хотя это не было включено в официальное предложение правительства.

Напомним, 15 апреля Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.

С 20 апреля разрешено возобновить работу мелким предпринимателям, таким как парикмахерские, салоны красоты и автошколы.

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