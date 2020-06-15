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KLM возобновляет рейсы из Киева в Амстердам

Понедельник, 15 июня 2020, 10:52

Авиакомпания KLM объявила о возобновлении рейсов из Киева в Амстердам с 15 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе компании.

Авиакомпания KLM объявила о постепенном возобновлении рейсов из Киева в Амстердам.

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"KLM с радостью сообщает о постепенном восстановлении своей сети. Теперь возможно лететь из Киева в Амстердам, с возможностью трансфера на другие направления", - говорится в сообщении компании.

С 15 июня будут осуществляться три рейса в неделю - в понедельник, среду и пятницу, а с 3-го июля - ежедневные рейсы: KL1386 KBP-AMS 14:00-16:00; KL1385 AMS-KBP 09:30-13:15.

Напомним, несмотря на новости о возобновлении авиарейсов, границы ЕС для украинцев пока что остаются закрытыми.

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Еврокомиссия объявила о постепенном открытия границ ЕС для граждан третьих стран с 1 июля и назвала критерии, по которым третьи страны могут попасть в список тех, для которых ограничения снимут в первую очередь.

Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах для иностранцев. Отмена запрета на въезд для иностранцев является одним из условий, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.

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