Австрия продлила запрет на полеты из Украины до 30 июня

Австрия продлила запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран до 30 июня.

Об этом говорится в опубликованном на сайте австрийского Минздрава постановлении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Запрет на приземление самолетов из 10 стран, который заканчивался 14 июня, продлен до 30 июня. Согласно внесенным изменениям, запрет распространяется на следующие страны и регионы с высоким риском распространения SARS-CoV-2: Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия и Украина.

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Исключения сделаны для рейсов, носящих чрезвычайный интерес в Республике Австрии, полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми.

В целом же, в Австрии постепенно начинают восстанавливаться пассажирские авиаперевозки, приостановлены из-за пандемии коронавируса. С 15 июня "Австрийские авиалинии" будут летать по своим первыми маршрутами - в течение двух недель планируется возобновление полетов в около 40 городов. Также приступают к возобновлению рейсов и такие авиакомпании, как Lufthansa, Ryanair, WizzAir.

Как сообщалось, Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах для иностранцев. Отмена запрета на вьезд для иностранцев является одним из условий, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.

Также Украина с 15 июня возобновляет зарубежное авиасообщение.

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