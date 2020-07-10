Украина внесла Чехию и Болгарию в "красную зону"
Украина внесла Чехию и Болгарию в список стран, по возвращении из которых необходима двухнедельная самоизоляция или тест.
Как пишет "Европейская правда", эти страны есть в обновленном 9 июля списке Министерства здравоохранения Украины.
Министерство причисляет к "красной зоне" страны, где количество заражений коронавирусом в настоящее время превышает 40 на 100 тысяч населения.
Для Болгарии этот показатель составляет 42, а для Чехии - 41,6.
Вплотную к показателю "40" приблизились Румыния и Сербия - там количество заражений на 100 000 населения составляет 39,3 и 38,6 соответственно.
Сама Украина по этому критерию также "красная" - 62,4 на 100 000 населения.
Напомним, ранее в этот список, среди европейских стран, попали также Албания и Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Молдова, Бельгия, Люксембург, Франция и Португалия.
Великобритания, Испания и Швеция, которые раньше были "красными", теперь отображаются без показателей.
Напоминаем: въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.
Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисами: список.
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