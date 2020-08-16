Лукашенко заявляет, що Путин пообещал ему военную помощь

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что во время разговора с президентом РФ получил обещание о предоставлении "всесторонней помощи" в случае такого запроса от Беларуси.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на государственное информагентство БЕЛТА, об этом он сказал в субботу, 15 августа, на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Беларуси.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации... И мы с ним (Владимиром Путиным. - прим. БЕЛТА) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - отметил Лукашенко.

Напомним, вчера около полудня Александр Лукашенко заявил, что планирует связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку ситуация в Беларуси содержит элементы внешнего вмешательства и является угрожающей и для России.

Примерно через час состоялся их телефонный разговор.

Перед этим Лукашенко заявлял, что против Беларуси "началась агрессия, организованная из-за рубежа", в том числе из государств ЕС из Украины.

Днем ранее Лукашенко разрешил передать России 32 задержанных наемников "Вагнера", включая тех, которые воевали на Донбассе.

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