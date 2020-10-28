Журнал Charlie Hebdo вышел с карикатурой на Эрдогана, власти Турции возмущены
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На рисунке изображен Эрдоган, который сидит в кресле в одних трусах и белой футболке, держит какой-то напиток, а другой рукой задирает женщине традиционную мусульманскую одежду, и восклицает при этом: "У-у-ух! Пророк!".
Журнал таким образом отреагировал на напряженность в отношениях Франции и Турции из-за высказываний Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона.
В Турции уже отреагировали на карикатуру, заявив, что Франция демонстрирует "свою пошлость и безнравственность".
"Мы решительно осуждаем публикацию о нашем президенте во французском журнале, в котором не уважаются никакие убеждения, святость и ценности. Они просто демонстрируют собственную пошлость и безнравственность. Нападение на личные права - это не юмор и свобода выражения", - написал в Twitter официальный представитель президента Ибрагим Калин.
Пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун написал целую серию твитов, в которых обвинил издателей и французские власти в "отвратительной попытке посеять культурный расизм и ненависть".
Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции по мусульманскому меньшинству.
После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.
Эрдоган также подал жалобу в прокуратуру на ультраправого нидерландского политика Герта Вилдерса, который разместил карикатуру на турецкого лидера в Twitter.
Вилдерс поделился карикатурой, изображающей Эрдогана в шляпе в форме бомбы с логотипом его правящей Партии справедливости и развития вместе с подписью "террорист".