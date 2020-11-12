ЕС мог бы признать Украину кандидатом на вступление в 2027 году – посол Литвы

Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского Союза в 2027 году Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС.

Об этом в интервью агентству "Інтерфакс-Україна" рассказал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас, пишет "Европейская правда".

"Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС", - сказал дипломат.

Он напомнил об инициативе литовского экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027", цель которой - помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ.

Сарапинас подчеркнул, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС - всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", - добавил он.

Посол напомнил, что в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, что будет способствовать укреплению процесса реформ.

Ранее экс-премьер Литвы, а ныне евродепутат Андрюс Кубилюс призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием перспективы членства Украины.

Кубилюс считает, что в 2027 году, когда Литва во второй раз станет председательствующей в ЕС страной, возможно принятие решения о будущем членстве Украины, а также Грузии и Молдовы, в Евросоюзе. По его словам, этому будет способствовать то, что до 2027 года в ЕС будет председательствовать ряд стран (Германия, Франция, Польша), которые заинтересованы в расширении ЕС.