В Варшаве на первые дни работы театров раскупили почти все билеты

В столице Польши люди раскупили почти все доступные билеты в ряд театров и кинотеатров на первые выходные после длительного локдауна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna/PAP.

С 12 февраля и предварительно до 28 февраля позволили частично открыться почти всем культурным учреждениям - кинотеатрам, театрам, филармонии, операм и выставочным центрам. Залы разрешено заполнять только на 50%, оставляя пустым каждое второе место, а посетители должны быть в масках. Употреблять еду и напитки в залах запрещено.

В Национальном театре Варшавы заявили, что их билеты на все спектакли в выходные 13-14 февраля были распроданы еще до четверга, и говорят, что растроганы видеть такой ажиотаж.

Люди, с которыми репортеры пообщались на входе перед первыми спектаклями, рассказывают, что собираются вернуться в театр еще несколько раз в последующие недели, а некоторые уже приобрели билеты заранее.

В варшавском кинозале Muranów Cinema также говорят, что первые билеты продаются хорошо, особенно в вечерние показы.

Директор варшавского театра Teatr Powszechny рассказывает, что билеты на все их спектакли 12-14 февраля выкупили уже несколько дней назад.

В варшавской театральной студии STUDIO Teatrgaleria также говорят, что на их спектакли 13-14 февраля осталось только несколько свободных мест.

Ослабление карантина коснулось не только концертной отрасли, но и горнолыжных трасс. Из-за большого количества желающих приехать на отдых в пятницу возникли большие пробки на пути из Кракова к популярному горнолыжному курорту Закопане.