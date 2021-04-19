Отстраненный из-за дела Порошенко замглавы МИД подал заявление о возвращении

Отстраненный от исполнения полномочий заместителя министра иностранных дел Украины Егор Божок просит вернуть его на должность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Божка, который он направил главе МИД министру Дмитрию Кулебе и опубликовал Twitter.

В письме говорится, что Печерский районный суд Киева 21 января 2021 года принял решение отменить как незаконное и безосновательное врученное подозрение Божку по уголовному делу о превышении бывшим президентом Украины Петром Порошенко служебных полномочий при назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки, а Киевский апелляционный суд подтвердил соответствующее решение суда первой инстанции, отклонив жалобу Офиса генерального прокурора.

Подав заяву про повернення до виконання обов'язків

Submitted formal request on restoration in office

👇 pic.twitter.com/PwMyXryfQS — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 19, 2021

"Следовательно, я больше не фигурирую ни в одном уголовном деле. Прошу вынести на ближайшее заседание Кабинета министров Украины проект распоряжения о возвращении меня к исполнению обязанностей по должности", - говорится в письме.

Напомним, 23 июня 2020 года Кабинет министров отстранил Божка от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.

Ранее Божок сам попросил отстранить его от должности с целью проведения прозрачного расследования.

Как известно, Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

Божок заявил, что ГБР повторно сообщило ему о подозрении после того, как суд признал, что к полномочиям президента относятся назначение на должности и освобождение от должностей, в том числе председателя, первого заместителя и заместителя председателя СВР.