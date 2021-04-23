"Пусть уже пакуют вещи": ​​МИД РФ обещает ответить на высылку дипломатов странами Балтии

В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из стран Балтии.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - сказала она.

Ранее в пятницу стало известно, что в знак солидарности с Чехией Литва вышлет двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония - по одному.

22 апреля Словакия решила выслать трех российских дипломатов в ответ на организацию россиянами взрывов в Чехии.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

У России есть время до конца мая, чтобы вывезти своих работников и дипломатов.

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