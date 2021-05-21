Посла Португалии вызвали в МИД из-за блокирования упоминания о депортации крымских татар

Посол Португалии в Украине Антониу Машаду 20 мая был приглашен в Министерство иностранных дел Украины для обсуждения позиции Португалии в контексте подготовки заявления Европейского Союза в ОБСЕ по вопросу нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Посла пригласили на разговор после того, как в СМИ появилась информация, что Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.

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"Первый заместитель министра подробно проинформировала посла о трагических событиях 1944 года, когда невинные представители крымских татар подверглись насильственной депортации, организованной советским тоталитарным режимом. Как отметила Эмине Джапарова, к сожалению, сегодня в худших традициях Советского Союза российская оккупационная администрация продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму, прибегая к беспрецедентным нарушениям прав человека", - говорится в сообщении МИД.

Джапарова выразила надежду, что Португалия как председательствующее в ЕС государство и впредь будет осознавать важность для Евросоюза как сообщества ценностей и демократии жертв советского тоталитарного режима и современности, а также остро осуждать такие преступления.

Джапарова отметила, что ЕС в своих выступлениях в рамках ОБСЕ последовательно выступает как надежный и конструктивный партнер Украины. В этой связи она сообщила, что украинская сторона искренне благодарна всем иностранным партнерам, озвучившим заявления по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа из Крыма.

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"Убеждена, что, строя лучшее будущее, основанное на общих ценностях демократии, свободы, человеческого достоинства, верховенства права и уважения прав человека, мы не должны забывать важных уроков прошлого, таких как депортация крымских татар, осуществленная ​​сталинским режимом 77 лет назад", - отметила Джапарова.

Со своей стороны посол заявил, что Португалия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Кроме того, Антониу Машаду отметил важность распространения правды о преступлениях прошлого и современности, а также памяти жертв.