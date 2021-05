Еврокомиссия утвердила контракт с BioNTech-Pfizer о дополнительных 1,8 млрд доз вакцины

Еврокомиссия утвердила контракт с компаниями BioNTech-Pfizer о поставках в 2021-2023 годах еще 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых половина - гарантированных поставок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт о гарантированных 900 млн доз вакцины и возможности (поставки) еще 900 млн доз с компаниями BioNTech-Pfizer на 2021-2023 годы", - сообщила она.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.