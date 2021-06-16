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Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии

Среда, 16 июня 2021, 13:33

Накануне утром два российских самолета "Су-35C" без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа.

Об этом заявили Силы обороны Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

Истребители летели с выключенными передатчиками без предоставленного плана полета, у пилотов не было связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило ему ноту.

Это четвертый случай нарушения воздушной границы Эстонии российскими самолетами в этом году.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Дании опубликовали фотографии российских самолетов Су-30, которые дважды нарушили воздушное пространство страны на прошлой неделе.

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