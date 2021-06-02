Сенат Чехии рассмотрит отстранение Земана от должности президента

Сенат Чехии на следующей неделе примет решение по предложению комитета по безопасности об отстранении от должности президента Милоша Земана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Согласно заявлению сенатского комитета по безопасности, Земан не справляется с должностью президента. Глава комитета сенатор Павел Фишер заявил, что особенно это проявилось в реакции Земана на события вокруг взрывов в Врбетице, в организации которых Прага обвинила агентов РФ.

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"Я давно считаю действия Милоша Земана противоречащими Конституции. Кульминацией в этом смысле стало его поведение во время кризиса, связанного с делом о взрывах в Врбетице. 28 апреля 2021 года все фракции Сената поручили комитету Сената по вопросам внешней политики, обороны и безопасности внимательно изучить, что сделал или упустил президент республики в связи с делом Врбетице. Сенат имеет исключительное право контролировать президента и поэтому обязан рассматривать действия президента", - заявил Фишер.

Он также подчеркнул, что если президент не способен выполнять свои обязанности, уместно снять его с должности.

По словам Фишера, в своих заявлениях, не только по делу взрывов, Земан показал, что он дезориентирован, неправильно цитирует Конституцию и интерпретирует реальность таким образом, что путает причину со следствием.

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"Он не действует согласно своей клятве, а в отношении СМИ нарушает Хартию основных прав и свобод", - подчеркнул глава комитета.

Напомним, 24 апреля после почти недели молчания Земан впервые прокомментировал скандал о причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах в Врбетице и заявил, что об однозначной причастности российских агентов можно будет говорить после завершения расследования.

Ряд политиков возмутились выступлением Земана. В частности, они заявили, что он раскрыл информацию, которую нельзя было сообщать, а также - что его выступление поставил под сомнение данные, обнародованные правительством, и "открыл двери" для российской дезинформации.