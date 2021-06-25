Кремлю жаль, что ЕС отказался от саммитов с Путиным

Москва "сожалеет" из-за отказа Евросоюза от идеи о возвращении к саммитам с Россией на уровне лидеров.

Об этом в пятницу журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"С сожалением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отказ лидеров стран ЕС провести саммит с Россией и одновременно поручение Еврокомиссии разработать дополнительные ограничения в адрес Москвы "в случае злонамеренных действий".

Читайте также Премьер Польши: саммит с Путиным стал бы наградой за агрессию РФ

"Вы знаете, что в целом президент Путин был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", - добавил Песков.

По его словам, Кремль рассчитывает, что страны ЕС, которые "демонстрируют сбалансированный подход", продолжат продвигать идею налаживания диалога Москвы и Брюсселя.

"К сожалению, мы получаем информацию, что на саммите вчера целый ряд стран высказался против этого диалога. Мы знаем, что речь идет в основном о так называемых младоевропейцах, это прибалтийские государства, Польша. Еще раз повторяю, мы сожалеем в связи с этим", - заявил Песков.

Саммиты ЕС с Россией прекратились после того, как Москва в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и Запад ввел санкции.

Напомним, лидеры Евросоюза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Лидеры Евросоюза на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю ЕС подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.