Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"

Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки труб первой нитки газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось - с немецкой стороны труба подошла, с российской нужно их поднять и сварить, все, но прокладка сама завершена", - сказал Путин.

По его словам, работа на второй нитке продолжается, а "Газпром" уже готов к заполнению трубопровода газом.

Путин также сказал, что для начала поставок газа по первой нитке "Северного потока-2" потребуется около 10 дней.

Вторая нитка газопровода, по его словам, будет закончена в течение 1,5-2 месяцев.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в целом до окончания строительства "Северного потока-2" осталось проложить около 100 км труб.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

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