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Военные США и НАТО вышли c ключевой авиабазы ​​в Афганистане

Пятница, 2 июля 2021, 11:52

С авиабазы ​​Баграм в Афганистане, которая играла ключевую роль последние почти 20 лет, вылетели последние военные США и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Аэропорт в Баграме построили советские военные после вторжения в Афганистан в 80-х годах. Коалиция западных сил во главе с США заняла его в декабре 2001 года - когда вошла в Афганистан для борьбы с "Аль-Каидой" и Талибаном после терактов 11 сентября - и превратила в мощную базу, где могли размещаться до 10 000 военных и более сотни самолетов.

НАТО согласились завершить свою миссию в Афганистане, которая насчитывает 9600 человек, после того как президент США Джо Байден анонсировал вывода американских военных из Афганистана и призвал положить конец самой длительной войне Вашингтона.

Сначала войска готовились вывести к 20-й годовщине терактов 11 сентября, но теперь США пытаются успеть к национальному празднику 4 июля.

Украина уже вывела из Афганистана своих 21 военнослужащих, участвовавших в миссии НАТО "Решительная поддержка".

29 июня Афганистан покинули последние военные немецкого Бундесвера.

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