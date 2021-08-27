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Берлускони госпитализировали в Милане - СМИ

Пятница, 27 августа 2021, 12:50

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Святого Рафаэля в четверг вечером.

Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу со ссылкой на источник из партии Берлускони Forza Italia, пишет "Европейская правда".

"Он был госпитализирован для тщательного клинического обследования", - отметил источник, не уточнив подробностей.

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84-летнего Берлускони регулярно госпитализируют и выписывают из больницы после того, как он заразился коронавирусом в сентябре прошлого года.

В то время политик отмечал, что это был "самый опасный вызов" в его жизни.

Четырехкратный премьер-министр и бизнесмен-миллиардер перенес серьезную операцию на сердце в 2016 году, а также пережил рак простаты.

Последний раз его госпитализировали в мае, когда он провел пять дней в миланской клинике.

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Италия
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