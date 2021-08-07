426 пожаров и пожарные из Украины: посольство рассказало о эпицентрах стихии в Греции

В Греции, которая несколько дней противостоит масштабным пожарам, за последние сутки зафиксировано 426 лесных пожаров.

Об этом сообщает посольство Украины в Греции в Facebook, пишет "Европейская правда".

По информации службы пожарной охраны Греции, лесной пожар, вспыхнувший 3 августа в Северной Евии, продолжается. Сейчас там работают 246 пожарных, береговая охрана, греческая армия с подразделениями пехоты, добровольцы и местные власти с цистернами с водой и строительной техникой.

Помощь оказывают также 100 пожарных из Украины, которые прибыли вчера вечером в Грецию.

Лесной пожар, вспыхнувший 4 августа в районах Древней Олимпии и Ламбете, Илия, также продолжается. Там работают 310 пожарных, им помогают добровольцы, автоцистерны и техника местного самоуправления.

Лесной пожар, вспыхнувший 4 августа в Мелпеи, Мессиния, продолжается. Работают 95 пожарных, помощь оказывается цистернами с водой и техникой.

Над тушением лесного пожара, вспыхнувшего 5 августа в районе Василика Парнита, работают 720 пожарных, а также 40 пожарных с Кипра, 80 пожарных из Франции и 16 из Израиля.

Лесной пожар, вспыхнувший в Восточном Мани, Лакония, продолжается. Там работают 88 пожарных. Помогают добровольцы и водоносы.

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На воскресенье 8 августа прогнозируется очень высокий риск пожара с категорией риска 4 в следующих областях: регион Центральной Греции (о.Евия, Фиотида, Беотия), регион Аттика, регион Крит (Ираклион, Лассити), Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос , Самос, Икария), Юго-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос).

Дипломаты советуют украинцам немедленно сообщать пожарной службе по телефону "199", если замечено пожар.

Они также призывают в случае необходимости обращаться в посольство, но отмечают, что в связи с перманентным отключением электроэнергии в Афинах возможные перебои со связью.

Пожарам в Греции способствуют сильные ветры и высокая температура. Всю неделю она была более 40 градусов по Цельсию.

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