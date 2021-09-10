Парламентарии Чехии требуют освободить арестованного в Крыму Джеляла и других политзаключенных

Ряд членов Сената Чехии и депутатов нижней палаты парламента осудили арест в оккупированном Россией Крыму лидера крымских татар Наримана Джеляла и требуют освободить его и других политзаключенных.

Об этом говорится в заявлении, текстом которого располагает "Европейская правда". Его подписали 17 сенаторов и около 10 депутатов.

"Мы - сенаторы и депутаты Парламента Чешской Республики, нижеподписавшиеся, - решительно осуждаем арест первого заместителя председателя Меджлиса крымских татар господина Наримана Джеляла в Крыму 4 сентября 2021 года. Вместе с ним были задержаны еще четверо невинных людей... Мы считаем, что этот арест является циничной реакцией Российской Федерации на недавнее заседание Крымской платформы в Киеве, участие в котором принял также председатель Сената Чешской Республики, где, в частности, обсуждалось и положение крымских татар в Крыму", - говорится в заявлении.

Парламентарии вспоминают выступление Джеляла в Сенате Чехии в марте 2020 года.

"Из его уст звучали слова гражданина, ненасильственными методами выступающего в защиту прав человека, соблюдения международного права и выполнения международных обязательств, которые взяла на себя Российская Федерация. С большим беспокойством наблюдаем за безосновательными попытками представить господина Джеляла как экстремиста и осуждаем политические репрессии со стороны властей РФ", - заявляют парламентарии.

Они напоминают, что о систематических нарушениях Россией международных обязательств и прав человека в Крыму упоминается в докладах и заявлениях ЕС, Генассамблеи ООН, Верховного комиссара ООН по правам человека, и последние аресты являются очередным подтверждением этого.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить господина Наримана Джеляла и еще четырех задержанных. Мы также требуем освободить более ста других политзаключенных в Крыму, включая тех, кто противоправно содержится в тюрьмах РФ. Мы призываем правительство Чешской Республики добиваться освобождения этих политических заключенных в рамках ЕС и инициировать дальнейшие скоординированные шаги государств-членов ЕС", - отмечают они.

Новые обыски и аресты в Крыму осудили также ЕС, США, Великобритания, Канада.

Напомним, в минувшую пятницу и субботу в оккупированном Крыму российские силовики задержали первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.

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