Зеленский собирает послов G7 и судей из-за блокирования судебной реформы

В Офисе президента Украины в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов стран "семерки".

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ОП, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что Совет судей Украины должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако на заседании в понедельник Совет судей не смог делегировать своих представителей.

"Это вызывает обеспокоенность прогрессом судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части – очищения судебной системы", - заявили в ОП.

Читайте также Совет судей заблокировал запуск органа, одного из ключевых для судебной реформы

"Я не допущу блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очищению судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Глава государства выразил благодарность международным организациям, которые оказывают Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции, и на прошлой неделе делегировали экспертов конкурсной комиссии, чтобы выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Этического совета.

Как сообщалось, 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета - органа с участием международных экспертов, который должен играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия.

10 сентября международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания из них членов отборочных комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Читайте также: От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине