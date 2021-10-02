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В Грузии после ареста Саакашвили проходят местные выборы

Суббота, 2 октября 2021, 08:49

В Грузии 2 октября проходят местные выборы, которые широко рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выборы уже считались крайне важными и противоречивыми - еще до того, как в страну нелегально прибыл бывший президент и гражданин Украины Михеил Саакашвили, где его задержали и отправили в тюрьму 1 октября.

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Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку. Он в начале этой недели объявил о планах полететь в Грузию на выборы, несмотря на угрозу заключения, утверждая, что хочет помочь "спасти страну".

В Грузии уже год продолжается политический кризис, от прошлогодних парламентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы.

Разрешить кризис попытался ЕС, при посредничестве которого грузинские власти и оппозиция достигли сложного компромисса: в обмен на согласие оппозиции вернуться в парламент власти взяли на себя обязательство провести судебную и избирательную реформы, причем так, чтобы ключевые решения было возможно принять только вместе с оппозиционерами.

Завершением политического кризиса, по плану ЕС, должны были стать нынешние местные выборы. Если бы правящая партия "Грузинская мечта" в целом получила на них меньше 43%, то в следующем году должны состояться досрочные парламентские выборы.

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Впрочем, после критики с ЕС и США о многочисленных "щелях" в реформах "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения. При этом в партии власти заверили, что продолжат реформы, однако никаких досрочных выборов в стране не будет.

Несмотря на это в оппозиции считают, что выход из сделки не отменил политическую договоренность о 43%.

Арест Саакашвили, который основал главную оппозиционную партию "Единое национальное движение", вероятно, повлечет беспорядки в стране, которая годами борется с политической нестабильностью.

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