Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Генсек НАТО и ряд министров: в МИД рассказали, с кем Кулеба встретится в Брюсселе

Понедельник, 15 ноября 2021, 08:52

Во время визита в Брюссель 15 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой ОБСЕ и рядом европейских коллег, а также министрами "Ассоциированного трио".

Об этом ЕвроПравде сообщили в МИД Украины.

Первой в 7:40 начнется встреча с министрами иностранных дел и послами государств-членов ЕС на рабочем завтраке.

Читайте также
Кризис на границе: Польша обсуждает с Литвой и Латвией запуск статьи 4 договора о НАТО

На 10 часов запланированы переговоры с министром иностранных дел Швеции и действующей главой ОБСЕ Анн Линде.

После этого состоится разговор с помощником генсека НАТО по вопросам разведки, а в 11:30 – разговор с генсеком Йенсом Столтенбергом, после которого на 12:00 ожидается общий брифинг.

В 13 часов начнется встреча с министрами "Ассоциированного трио" - Грузии и Молдовы, а после неё - заседание глав МИД ЕС и стран "Восточного партнерства".

Далее состоятся встречи с главами МИД Испании и Австрии, а в 17:00 – переговоры с министрами иностранных дел Франции и Германии. С 18:00 начнется общение со СМИ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС призвал Евросоюз принять меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий.

Ситуация вокруг Украины в прошедшие выходные была одной из ключевых тем разговора госсекретаря США с главами МИД Польши и Франции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба МИД
powered by lun.ua

Статьи

Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу

Зачем Лукашенко пошел на столь резкое обострение "шантажа мигрантами"? И до какого предела в конфликте с Европой его будет поддерживать Путин?
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

ВТО создает правила для электронной торговли: чего ждать украинскому бизнесу

В случае принятия соглашения ВТО об электронной коммерции, Украина возьмет на себя много очень амбициозных обязательств, часто даже не отраженных в законодательстве.
15 ноября 2021 — Леонила Гугля, Анжела Махинова

Подпись по стандартам ЕС: что даст Украине внедрение eSignature

Многие страны стремятся к взаимному признанию электронных подписей со странами ЕС. Украина может стать первой. Почему это так важно? (укр.)
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда