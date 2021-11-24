Немецкие планы по Украине, Польша против Европы, премьер на 7 часов: главные новости дня

Байден не запросив Туреччину та Угорщину на саміт за демократію; Путін прийме в Сочі лідерів Вірменії і Азербайджану; уряд Швеції вперше очолила жінка, проте, подала у відставку через сім годин після обрання; шестеро інуїтів вимагають у Данії по 33 тисячі євро компенсації за "втрачене дитинство";

Більше цікавих новин 24 листопада у нашому дайджесті.

Про підтримку України Німеччиною

У Німеччині офіційно сформували нову урядову коаліцію. До неї увійшли Соціал-демократична партія, "Зелені" та Вільні демократи - "світлофорна коаліція".

Лідер СДПН отримає посаду канцлера Німеччини, тоді як співлідерка "зелених" Анналена Бербок очолить Міністерство закордонних справ.

Нова коаліція має більшість у Бундестазі, і очікується, що уряд складе присягу у грудні після того, як партії проголосують за коаліційну угоду.

Вона містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

Також зазначається що німецький уряд продовжуватимемо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету.

У німецькій коаліційній угоді також не згадали про "Північний потік-2".

В угоді вказується "незамінність" природного газу у перехідний період. Разом з тим партії заявили про наміри прискорити розширення застосування відновлюваних джерел енергії.

Крім того, у коаліційній угоді нового уряду Німеччини лише один раз згадується ситуація на Донбасі, а також Мінські угоди. Угода фактично робить заклик лише до Росії виконувати Мінські угоди, чого вона послідовно уникає, заявляючи, що не є "стороною конфлікту". Україна виконує свої зобов'язання за Мінськими угодами.

Що нова коаліція Німеччини обіцяє для України? Детальніше про це у цікавому відео на Youtube-каналі ЄвроПравди.

Про реакцію в Європі на дії РФ

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс у середу попередила Росію, що вона зробить "серйозну помилку", якщо нападе на Україну.

Переміщення російських військ поблизу України викликало занепокоєння на Заході, що Росія може готувати вторгнення.

Росія неодноразово заперечувала, що збирається напасти на Україну, і запевнила, що може розгорнути війська, де забажає, на власній території. Москва звинуватила Україну та НАТО у нагнітанні напруженості.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що союзники мають зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ескалації на східному кордоні України.

Слід додати, що сьогодні також глава Євроради поговорив з Путіним про нарощування сил РФ біля кордонів України і про міграційну кризу в Білорусі.

Крім того, Британія засудила затримання у Сімферополі понад 30 кримських татар, які вийшли підтримати заарештованого адвоката Едема Семедляєва, та закликала Росію припинити тиск на кримських татар і звільнити політв’язнів.

Ввечері 23 листопада стало відомо про затримання під ізолятором у Сімферополі 31 людини.

Також Євросоюз засудив наказ Путіна про спрощений допуск товарів з ОРДЛО в Росію. Цей наказ, зазначає ЄС, має на меті ще більше відокремити тимчасово непідконтрольні райони Донецькой і Луганської областей від України, всупереч з цілями Мінських домовленостей.

Про залежність ЄС від Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що залежність Європи від російського газу зросте, коли буде запущено трубопровід "Північний потік-2".

За його словами, Росія використовує газ як політичний козир.

Євросоюз планує радикально скоротити споживання природного газу, а в далекій перспективі – взагалі відмовитися від його імпорту. Російський газ із часом мають замістити інші види палива, які не створюють викиду парникових газів у атмосферу.

Передусім йдеться про водень. Про те, як Україна планує продавати водень до ЄС дивіться в відео на нашому Youtube-каналі, або читайте в статті Водень для Європи: як Україна допоможе Заходу злізти з "газової голки" Росії.

Європа продовжує посилювати обмеження

Країни Євросоюзу продовжують бити власні рекорди за кількістю виявлених заражень на COVID-19.

У Польщі зафіксували понад 28 тисяч заражень коронавірусом - найвищий з квітня приріст. У Чехії вперше підтвердили майже 26 тисяч випадків коронавірусу за добу. Нові максимуми зафіксовано в Угорщині та Німеччині

Новий максимум інфікованих на COVID-19 й Словаччині. Країна оголосила жорсткий локдаун, в тому числі для вакцинованих.

Посилення коронавірусних обмежень готують у Франції. Італія готує локдаун для нещеплених і хоче скоротити термін дії ковід-сертифіката до 9 місяців.

На Кіпрі запровадять обмеження для частини тих, хто не вакцинувався третьою дозою, а у Данії хочуть повернути масковий режим.

У Німеччині почали діяти ковідні обмеження для поїздок громадським транспортом. Кілька земель країни посилюють карантин через наростання епідемії.

А у Грузії з 1 грудня почнуть застосовувати ковід-сертифікати як перепустки.

Час від часу в Євросоюзі спалахують заворушення через ковідні обмеження. У Нідерландах стались коронавірусні заворушення в черговому місті, 5 затриманих.

У зв’язку з посиленням епідемії країни посилюють не тільки обмеження, але й вакцинацію.

Після місяців внутрішніх суперечок німецький бундесвер запроваджує загальний обов'язок вакцинації проти коронавірусу.

Швеція рекомендувала додаткові дози вакцини людям у віці від 18 до 65 років. Молдова почне вакцинувати додатковою дозою окремі категорії населення.

Канцлер Австрії Александр Шалленберг пояснив, що уряду прикро йти на рішення про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всього населення, але з нинішнім охопленням щепленнями іншого вибору не залишається.

США запровадять вимогу про вакцинацію для всіх іноземців, які в'їжджають в країну.

А Угорщина відмовиться від схеми ЄС із закупівлі вакцин і не купуватиме "Спутник".

Інше: санкції Клименка, інуїти у суді

В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича - ЗМІ.

У Польщі визнали неконституційним положення Європейської конвенції з прав людини.

Прем’єр Грузії не бачить підстав для прямих контактів з керівництвом Росії.

Уряд Швеції вперше очолила жінка. Проте, вона подала у відставку через сім годин після обрання.

Земана у четвер випишуть з лікарні, він має призначити нового прем'єра Чехії.

Путін прийме в Сочі лідерів Вірменії і Азербайджану.

Байден не запросив Туреччину та Угорщину на саміт за демократію.

Польща повідомляє про майже 270 нових спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Президент Чехії Мілош Земан запропонував відправити чеські війська на кордон Польщі з Білоруссю.

Шестеро інуїтів вимагають у Данії по 33 тисячі євро компенсації за "втрачене дитинство".

Це лише частина цікавих новин 24 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.