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Кулеба: без судебных решений в Украине ЕС и дальше будет снимать санкции с чиновников Януковича

Четверг, 25 ноября 2021, 12:18

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что наличие судебных решений является ключевым для сохранения санкций Европейского Союза против чиновников времен Виктора Януковича.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом министр сказал во вторник, комментируя сообщение СМИ о решении ЕС исключить из санкционного списка министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко.

"Мы будем работать вместе с правоохранителями, чтобы сохранять санкции для этих лиц, но еще раз подчеркну, что ключевое - это судебные решения. Если не будет судебных решений, то в конце концов санкции будут сниматься", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.

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По его словам, МИД наладил более тесное и действенное взаимодействие с правоохранительными органами по этому вопросу.

"В начале этой недели состоялось совещание под председательством генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, я ей очень благодарен за такую ​​проактивную позицию. Мы собрались: все правоохранители плюс МИД и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, прошлись по всем делам, по всем спискам, увидели, где больше перспектив, где меньше, и сейчас колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее", - сказал Кулеба.

Но, по его словам, время истекает, и те фигуранты санкционного списка, в отношении которых нет судебных решений, постепенно из него выпадают.

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"Это прежде всего задача для украинских правоохранительных органов и судов. Каждое дело очень большое, насколько я понимаю, и его рассмотрение занимает время в условиях функционирования нашей судебной системы, которая нуждается в реформировании. Это не однодневное такое дело, но движение вперед на этом направлении происходит", – сказал министр.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

В санкционном списке остались семь человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Януковича.

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Кулеба санкции МИД
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