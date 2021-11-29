Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба рассказал о худшем сценарии российского вторжения

Понедельник, 29 ноября 2021, 16:51

Россия рассматривает возможность нового вторжения в Украину, чтобы кардинально изменить баланс сил в регионе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга с журналистами, сообщает "Европейская правда".

"При худшем сценарии Россия может попытаться подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе, и перекроить границы силой, как это уже было в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда она оккупировала Крым и начала войну на Донбассе", - сказал он.

Читайте также
Генсек НАТО: если Россия применит силу против Украины, это будет иметь последствия

По словам министра, Путин сейчас рассматривает такую ​​возможность, потому что ключевые европейские союзники Украины – Франция и Германия – сфокусированы на внутренних делах. В Германии недавно были выборы, а во Франции они скоро будут.

"Российский политический инфраструктурный проект "Северный поток-2" находится на стадии сертификации. Владимир Путин считает, что сейчас Запад слаб и уязвим. Он может быть уверен, что пора изменить баланс сил в свою пользу. Я считаю, что мы должны доказать, что он ошибается. Мы должны сдерживать Россию и демотивировать ее по поводу дальнейшей агрессии", - сказал министр.

Кулеба напомнил, что Украина предложила партнерам пакет мер, состоящий из трех основных пунктов: политическое сдерживание, включающее четкие призывы к РФ, что такая агрессия будет иметь последствия; экономическое сдерживание – начать дискуссии по поводу санкций, которые могут быть применены в случае агрессии; сдерживание в сфере безопасности - углубление сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

Ранее Кулеба заявлял, что на фоне наращивания Россией войск у границ Украины в ряде мировых столиц разрабатывают конкретные экономические меры против российской экономики.

Телеканал CNN сообщал, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие.

Читайте также: Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба Россия Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua

Статьи

Поражение "антиваксов": как Швейцария справилась с многомиллионной кампанией против вакцинации

"Антиваксам" удалось привлечь значительные финансовые ресурсы в поддержку кампании "против". На этом фоне кампания "за" была почти незаметна (укр.)
29 ноября 2021 — Уляна Перескоцкая, Игорь Решетняк, для Европейской правды

Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис

Хотя с парламентских выборов прошло более полутора месяцев, новое правительство Чехии так и не смогло начать работу. Эта пауза может продлиться еще несколько месяцев (укр.)
29 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Удобрения только для себя: поможет ли ВТО преодолеть новый мировой кризис

Наихудший сценарий, грозящий мировой экономике, – эффект домино. Это означает, что ограничения экспорта удобрений будут введены всеми ведущими производителями.
29 ноября 2021 — Анжела Махинова, Sayenko Kharenko