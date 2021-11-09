Беларусь обвинила Польшу и возмутилась из-за стягивания войск

Министерство обороны Беларуси вызвало военного атташе Польши Ярослава Кембровского и заявило ему о "безосновательных и неправомерных обвинениях польской стороны в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Белорусская сторона отметила, что для предъявления столь серьезных претензий "требуются веские доказательства", без которых обвинения "расцениваются как провокация в отношении Вооруженных сил нашей страны".

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Вместе с тем Минобороны Беларуси заявило об озабоченности из-за увеличения численности польских военнослужащих у границ и "отсутствия объективной аргументации их нахождения".

"В этом контексте полковнику еще раз было доказано, что в соответствии с региональными мерами доверия и безопасности предполагается направление сообщения и приглашение белорусских наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих", - отметили в белорусском ведомстве.

Минск заявил, что до сих пор не получил от польской стороны "ни сообщения, ни приглашения наблюдателей".

В ведомстве заявили, что Министерство национальной обороны Польши "на данный момент не готово к конструктивному диалогу по возникшим спорным вопросам или не желает диалога".

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Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Во вторник, 9 ноября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре заявил президенту РФ Владимиру Путину об "особой обеспокоенности" из-за стягивания на границу регулярных войск Польши в связи с миграционным кризисом.