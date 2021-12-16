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Саммит Восточного партнерства признал создание "трио" с Украиной, промолчал о членстве

Четверг, 16 декабря 2021, 00:01

Саммит государств ЕС и восточных партнеров Евросоюза принял общую декларацию, в которой высказался по поводу создания Украиной, Молдовой и Грузией формата "ассоциированного трио".

Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Европейского совета.

Это решение принято единогласно всеми государствами-членами ЕС, из-за чего оно менее амбициозно, чем декларация самого "трио".

Государства ЕС, в частности, заявили в документе, что "признают европейские стремления и европейский выбор партнеров, как указано в Соглашениях об ассоциации". Впрочем, Евросоюз согласился с правом Украины стремиться к большему. "Мы подтверждаем суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций и целей, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским Союзом", - отмечает документ.

Также документ содержит официальное признание "ассоциированного трио".

"ЕС признает инициативу Трио ассоциированных партнеров, Грузии, Молдовы и Украины по расширению сотрудничества с ЕС. Евросоюз принимает во внимание усиленную координацию между ними по вопросам, представляющим общий интерес, связанным с имплементацией Соглашений об ассоциации и свободной торговле и сотрудничестве в рамках Восточного партнерства", - говорится в документе.

Обращает на себя внимание, что в блоке о координации нет упоминаний о координации действий в трио для признания перспективы членства, которая является центральной в решении самого трио.

Также документ кратко упоминает об агрессивных действиях РФ, но не идет в конкретику.

"Мы глубоко озабоченны продолжением дестабилизации и нарушениями принципов международного права во многих частях региона Восточного партнерства, представляющего угрозу миру, безопасности и стабильности", - говорится в нем.

Ранее Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что "Ассоциированное трио" должно стать новой волной расширения ЕС. Министр Дмитрий Кулеба отметил, что уже четверть стран ЕС официально поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Подробнее о том, что представляет собой Восточное партнерство, зачем его создали и почему в нем все же остается интерес для Киева – смотрите в коротком объясняющем видео ЕвроПравды.

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Восточное партнерство
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