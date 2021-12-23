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Испания вернет масочный режим на улице, отмененный полгода назад

Четверг, 23 декабря 2021, 10:17

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что страна вернет требование ношения масок на улице в ответ на резкий рост числа случаев коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Требование было отменено всего шесть месяцев назад, но во вторник в Испании было зарегистрировано рекордное количество случаев – 49 823 случая.

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Вариант "Омикрон" быстро распространяется по Европе, и Всемирная организация здравоохранения заявляет, что этот регион снова оказался в эпицентре пандемии.

Считается, что в Испании этот вариант приходится почти на половину инфекций.

Санчес сообщил руководителям регионов, что масочный режим будет утвержден к Рождеству.

Он также объявил об ускорении программы ревакцинации при более активном участии военных.

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В Испании высокий показатель вакцинации населения и в осенние месяцы она избежала жестких мер, введенных другими странами. Но вариант "Омикрон" распространился за считанные дни, и уровень заболеваемости подскочил к 695 случаям на 100 000 человек, что выше года назад.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что вариант "Омикрон" уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии и, вероятно, станет основным вариантом на континенте "через пару недель".

В Великобритании впервые с начала пандемии сообщили о более чем 100 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

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