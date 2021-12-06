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Укр / Рус

Румыния усложнила правила въезда для невакцинированных украинцев

Понедельник, 6 декабря 2021, 13:26

Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для прибывших из Украины невакцинированных путешественников.

Об изменениях правил въезда в страну сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Для всех граждан, прибывающих в Румынию из третьих стран (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим на 14 дней", - говорится в сообщении.

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Согласно данным портала МИД о путешествиях, от карантина освобождаются вакцинированные против коронавируса признанными в ЕС вакцинами, с сертификатами, которые загружаются на портале или в приложении "Дия".

Также от карантина освобождаются люди, остающиеся на территории Румынии сроком менее трех дней в исключительных/неотложных случаях, что подтверждается документально, и имеющие сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста.

В случае, если граждане не покидают территорию Румынии за три дня, с информированием управления общественного здравоохранения округа, в котором они проживают, или в котором они имеют адрес, указанный при въезде в страну, они будут отправлены в карантин на 14 дней, с четвертого дня после въезда на территорию Румынии.

Не должны отбывать карантин люди, получившие положительное подтверждение заражением вирусом за последние 180 дней, для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения заражения до даты въезда в страну.

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О других категориях освобождаемых от карантина граждан читайте на портале МИД.

Напомним, после подтверждения первых двух случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в Румынии власти страны объявили о ряде мер с целью ограничить его распространение.

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