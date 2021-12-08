Байден заявил Путину, что США готовы сделать то, чего не делали в 2014 году - Белый дом

Президент США Джо Байден на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил его о серьезных последствиях в случае военного вторжения в Украину.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме после переговоров советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", - сказал Салливан.

Он отметил, что не будет публично говорить, о каких именно шагах идет речь, добавив, что США хотят говорить об этом напрямую с россиянами.

"Но мы достаточно подробно излагаем для россиян типы мер, которые мы имеем в виду. Мы также очень тесно координируем этот вопрос с нашими европейскими союзниками. У нас есть эксперты из Министерства финансов, Государственного департамента и Совета национальной безопасности, которые ежедневно контактируют с ключевыми столицами и Брюсселем, чтобы проработать этот пакет мер", - добавил Салливан.

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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