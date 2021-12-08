Убийство журналиста Хашогги: задержанный в Париже подозреваемый оказался не тем человеком

Гражданин Саудовской Аравии, задержанный в парижском аэропорту 7 декабря, оказался не тем человеком, которого Турция разыскивает в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Генеральный прокурор Парижа заявил, что задержанный гражданин - не тот подозреваемый, которого ищет Турция, и его отпустили.

"Подробная проверка лица задержанного позволили установить, что ордер на задержание распространяется не на него", - сообщил прокурор.

Задержанный Халед Айед Аль-Отаиби считался разыскиваемым членом команды, которая участвовала в убийстве Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

Саудовского журналиста Джамаля Хашогги в последний раз видели в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, где он должен был получить документы перед свадьбой. Считается, что его тело расчленили и увезли из здания, останки не найдены.

ЦРУ и некоторые правительства Запада считают, что принц Мухаммед отдал приказ убить Хашогги, но саудовские чиновники убеждают, что он не имеет к этому никакого отношения. 11 подозреваемых в Саудовской Аравии предстали перед судом.

В декабре 2019 года прокурор Саудовской Аравии заявил о приговоре пятерых к смертной казни и еще троих - к тюрьме общим сроком 24 года за убийство Хашогги. Впоследствии максимальную санкцию заменили 20 годами лишения свободы, а остальные три срока сократили до 7-10 лет.