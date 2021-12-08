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Укр / Рус

Бундестаг проведет экстренные слушания по поводу российских войск у границ Украины

Среда, 8 декабря 2021, 20:01

Парламент Германии 9 декабря проведет слушания по поводу наращивания Россией сил вблизи украинских границ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В четверг, 9.12, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: "Позиция Федерального правительства по поводу скопления российских войск вдоль государственных границ Украины". Ожидаем мощного предупреждения для путинского режима из Берлина", - сообщил Мельник.

Напомним, 8 декабря Олаф Шольц был избран канцлером Германии и дал присягу в Бундестаге, заменив на этой должности Ангелу Меркель.

Как сообщалось, 7 декабря Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии принял постановление в поддержку Украины, в котором осудил эскалацию ситуации вокруг Украины со стороны России и попросил правительство подготовить новые санкции.

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в тот же день заявил, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать её от вторжения в Украину, и предупредить о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

О переговорах президентов США и РФ, главной темой которых была Украина, читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

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