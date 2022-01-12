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Премьер Британии признался в парламенте, что был на вечеринке во время локдауна

Среда, 12 января 2022, 14:26

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время первого карантина, и принес извинения за это в парламенте.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Выступая в Палате общин под сильным давлением со стороны депутатов, в том числе консерваторов, премьер сказал, что он "узнал достаточно, чтобы знать, что есть вещи, которые мы просто делали неправильно".

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"Я хочу извиниться", - сказал Джонсон, добавив, что "должен взять на себя ответственность" за произошедшие события.

Премьер признался, что "зашел в сад сразу после 18:00 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить персонал", а затем вернулся в свой офис "через 25 минут". "Я считал, что это рабочее мероприятие", - сказал он.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был отправить всех обратно внутрь. Я должен был найти другой способ поблагодарить их", - добавил он.

Ранее в офисе премьера отказывались сказать, присутствовал ли Джонсон на мероприятии, где были примерно 40 человек, в то время, когда такие собрания были запрещены.

Напомним, в декабре Guardian опубликовала сделанную во время локдауна в мае 2020 года фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции.

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