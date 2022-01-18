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Укр / Рус

Глава МИД Германии в Москве: сложно не рассматривать как угрозу 100 тысяч войск РФ на территории Украины

Вторник, 18 января 2022, 14:46

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Москву заявила, что сложно не воспринимать как угрозу более 100 тысяч военных, которых Россия стянула на границу с Украиной.

Об этом она отметила на пресс-конференции с главой МИД России во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"За последние недели более ста тысяч российских военнослужащих и военной техники были сосредоточены вблизи Украины без видимой причины. Сложно не рассматривать это как угрозу", - сказала Бербок.

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Она подчеркнула, что немецкое правительство вместе с западными партнерами будет реагировать на эту ситуацию.

"Эту ситуацию мы, федеральное правительство, не выбирали. Но мы не можем и не будем убегать от этой ситуации", - отметила Бербок.

Она также подтвердила, что допускает использование газопровода "Северный поток-2" для давления на РФ.

"Мы снова и снова подчеркивали на разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом", - отметила Бербок.

В то же время представитель Берлина подчеркнула, что Германия готова вести серьезный диалог с Россией по поводу так называемых "гарантий безопасности", которых потребовал Кремль.

В преддверии визита в Москву Анналена Бербок посетила Киев, где подтвердила, что любая новая агрессия РФ против Украины будет иметь высокую цену.

В то же время Бербок заявила в Киеве, что позиция немецкого правительства по поставке оружия остается неизменной.

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Германия Россия Донбасс и ОРДЛО

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