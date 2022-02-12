На въезде в Париж развернули сотни автомобилей "конвоев свободы" против ковид-ограничений

На въездах в столицу Франции полиция развернула сотни автомобилей так называемых "конвоев свободы" - автомобилистов, выступающих против ограничений для противодействия пандемии коронавируса.

Как сообщает BFMTV, об этом сообщили в префектуре полиции, пишет "Европейская правда".

На въезде в город в районе Сен-Клу на юго-западной окраине остановили колонну из 450 автомобилей. Еще одну, из 30 машин, остановили на улице Порт-де-Шампере, еще в другом месте – колонну из 20 автомобилей.

#Manifestation | Interception des convois et verbalisation systématique des contrevenants par les policiers et les gendarmes. pic.twitter.com/OyIHh4sHsT — Préfecture de Police (@prefpolice) February 12, 2022

Параллельно полиция проверяла людей, у которых были канистры с бензином, молотки и т.д. У некоторых изъяли вещи, свидетельствующие о подготовке к возможным столкновениям с полицией.

#Manifestation 📢 | Place Denfert-Rochereau : 5 interpellations pour des personnes munies de fronde et de matériel de protection.

➡️ Saisies de matériel + verbalisations pic.twitter.com/i0aQFleoXT — Préfecture de Police (@prefpolice) February 12, 2022

Всего полиция составила уже более 300 админпротоколов.

Напомним, Париж запретил въезд на территорию города автомобилистов-протестующих, называющих себя "конвоями свободы" против продолжающихся коронавирусных ограничений. Автоколонны отправились из южной Франции в среду, чтобы собраться в Париже и Брюсселе, вдохновляясь демонстрациями в Оттаве, столице Канады.

Чтобы не допустить проведения акции вопреки запрету, привлекли около 7200 сотрудников полиции и жандармерии.

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