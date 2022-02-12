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На въезде в Париж развернули сотни автомобилей "конвоев свободы" против ковид-ограничений

Суббота, 12 февраля 2022, 16:02

На въездах в столицу Франции полиция развернула сотни автомобилей так называемых "конвоев свободы" - автомобилистов, выступающих против ограничений для противодействия пандемии коронавируса.

Как сообщает BFMTV, об этом сообщили в префектуре полиции, пишет "Европейская правда".

На въезде в город в районе Сен-Клу на юго-западной окраине остановили колонну из 450 автомобилей. Еще одну, из 30 машин, остановили на улице Порт-де-Шампере, еще в другом месте – колонну из 20 автомобилей.

Параллельно полиция проверяла людей, у которых были канистры с бензином, молотки и т.д. У некоторых изъяли вещи, свидетельствующие о подготовке к возможным столкновениям с полицией.

Всего полиция составила уже более 300 админпротоколов.

Напомним, Париж запретил въезд на территорию города автомобилистов-протестующих, называющих себя "конвоями свободы" против продолжающихся коронавирусных ограничений. Автоколонны отправились из южной Франции в среду, чтобы собраться в Париже и Брюсселе, вдохновляясь демонстрациями в Оттаве, столице Канады.

Чтобы не допустить проведения акции вопреки запрету, привлекли около 7200 сотрудников полиции и жандармерии.

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