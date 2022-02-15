Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Руководство Совета Европы выступило с заявлением по ситуации вокруг Украины

Вторник, 15 февраля 2022, 19:23

Руководство Совета Европы обнародовало заявление в связи с напряжением вокруг Украины, в котором призывает сделать все возможное для деэскалации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Италии и глава Комитета министров Совета Европы Луиджи Ди Майо, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выражают чрезвычайную обеспокоенность в связи с напряжением вокруг Украины.

"Мы встревожены перспективой большого конфликта на нашем континенте между нашими странами-членами. Мы подтверждаем непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ", - заявили они.

Руководство Совета Европы призывает участниц организации усилить усилия, чтобы предотвратить дальнейшее усложнение ситуации.

"Призываем к немедленной деэскалации риторики и действий и продолжению диалога. Этот диалог должен основываться на принципах, заложенных в уставе Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, которые все страны-члены СЕ обязаны уважать и выполнять", - подытоживают они.

Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Путин в общении с прессой уклонился от четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Совет Европы Российский кризис

Статьи

"Лучше - ужасный конец. Если Украине не подходит "Минск", его стоит расторгнуть"

"Путин привык прятаться за 'Минском'. Война на Донбассе позволяет России военные действия на границе с вами практически безнаказанно".
15 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Молдавская угроза": возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья

С войсками РФ в Приднестровье часто связывают жесткие или даже апокалиптические сценарии для юга Украины и Одесской области (укр.)
15 февраля 2022 — Артем Филипенко, Сергей Сидоренко

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда