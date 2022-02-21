США планируют разорвать связи с ключевыми банками РФ в случае вторжения в Украину – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против России, который включает в себя запрет финансовым учреждениям осуществлять транзакции для крупных российских банков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию трех человек, знакомых с этим вопросом.

Эти меры, которые будут реализованы только в случае вторжения России в Украину, наносят ущерб российской экономике, разрывая "корреспондентские" банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, позволяющими осуществлять международные платежи.

Хотя власти США заявили, что банковские ограничения будут частью пакета возможных санкций, о планах администрации разорвать корреспондентские банковские связи, лежащие в основе глобальных денежных потоков, ранее не сообщалось.

Соединенные Штаты также будут использовать свой мощный инструмент санкций против некоторых российских лиц и компаний, поместив их в список специально определенных граждан (SDN), фактически изгнав их из банковской системы США, запретив им торговлю с американцами и заморозив их активы в США, сообщили источники.

Собеседники сказали, что пакет может меняться до последней минуты, и неясно, кто будет целью санкций. Однако они считают, что возможными объектами являются ведущие российские финансовые учреждения, включая ВТБ Банк, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк.

Неясно, будут ли российские банки добавлены в список SDN, но оба вида санкций могут сильно ударить по России.

Источники отметили, что администрация может освободить некоторые операции от ограничений, если будет считаться необходимым.

Напомним, президент США Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов безопасности, при условии, что к тому времени Россия не начнет новое вторжение в Украину.

20 февраля президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины и попытаться подготовить встречу на высшем уровне с участием Украины, России и союзников для установления нового порядка безопасности в Европе.

После этого Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джо Байдену.

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