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"Это решающий момент в истории Европы": президент Эстонии о российской угрозе

Вторник, 22 февраля 2022, 12:15

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что нынешние события являются решающими для дальнейшей истории Европы, и призвал западных лидеров понимать свою ответственность.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на совместной с президентом Украины пресс-конференции в Киеве.

"Это решающий момент в истории Европы. Президент Путин будет отвечать перед будущими поколениями за свои насильственные действия. Но также и мы, европейские и западные лидеры, предстали перед ответственностью защитить свои ценности и преданность объединенной и мирной Европе. Наша обязанность - защищать наши общие ценности и демократию. Угроза Украине - это угроза безопасности Европы", - подчеркнул Алар Карис.

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По его словам, самое меньшее, что Запад может сделать в этой ситуации - увеличить практическую поддержку Украины, и добавил, что Эстония уже сделала это и будет делать дальше.

На уровне ЕС, сказал президент, готовится масштабный пакет санкций против России.

"Самое важное: мы должны сохранить двери ЕС и НАТО открытыми для Украины и иметь конкретные шаги по дальнейшему сотрудничеству и интеграции", - отметил Карис.

Он добавил, что для реализации своих европейских и евроатлантических стремлений Украине важно продолжать движение по пути реформ.

21 февраля после решения президента РФ Владимира Путина признать "независимость" ОРДЛО Алар Карис заявил, что Эстония никогда не примет это решение и заметил, что Путин ищет повод для войны против Украины.

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО Эстония

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