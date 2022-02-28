Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался выполнять требования, вызванные новыми санкциями против России, и не сможет посетить заседание Совета по правам человека ООН на высоком уровне в Женеве.

Об этом заявила в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова эмоционально возмутилась необходимости преодолевать новые санкционные ограничения, наложенные на Россию в Европе. "Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чем это?" – сказала официальный представитель МИД РФ.

Причиной возникновения проблем стало то, что ЕС наложил на РФ авиационные санкции, запретив пролет российских бортов, а Лавров хотел полететь в Женеву на самолете правительства РФ. Захарова пояснила, что из-за этого у российской делегации требуют "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции".

Россия не буде выполнять санкционные требования.

"Это обязанность Организации объединенных наций и страны, которая ее принимает, обеспечить работу странам-членам, тем более в кризисный момент", - считает представительница МИД.

Как результат, Лавров не сможет посетить встречу ООН высокого уровня.

Как сообщалось ранее, ЕС закрывает воздушное пространство для РФ – как для регулярных, так и для чартерных рейсов. Часть стран за пределами ЕС поступили так же, например, Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

Также есть идея обрезать полномочия России в ООН. Коротко обо всех санкционных ограничениях читайте в публикации "Ким Чен Ын на стероидах": как за несколько дней РФ лишили всех атрибутов, которыми она гордилась.