Макрон, Шольц, Сунак: 40 европейских лидеров подтвердили приезд на саммит в Кишинев

Уже 40 президентов и премьер-министров стран ЕС, а также глав европейских структур подтвердили свое присутствие на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Первым подтвердил своей приезд на саммит в Молдову президент Франции Эммануэль Макрон.

Также приехать уже пообещали президент Румынии Клаус Йоханнис, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер Великобритании Риши Сунак, глава итальянского кабмина Джорджия Мелони, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер Бельгии Александр де Кроо, премьер Эстонии Кайя Каллас, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола также подтвердили свое участие.

Ранее сообщалось, что саммит пройдет на территории винзавода в замке Mimi в 35 километрах от Кишинева. В нем должны принять участие 47 президентов и премьер-министров, а также главы европейских структур.

В рамках подготовки к мероприятию в столице Молдовы уже начались учения полиции и спецназа Fulger, которые продлятся до конца мая.

Первый саммит Европейского политического сообщества прошел в Праге 6-7 октября прошлого года.

Европейское политическое сообщество – инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, поддержанная ЕС. По замыслу, эта площадка сотрудничества не является альтернативой расширению ЕС.

Об итогах первого саммита сообщества читайте в статье: Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее