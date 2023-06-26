Ультраправая AfD в Германии имеет рекордную поддержку, опережая партию Шольца

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) установила собственный рекорд с 20,5% поддержки по всей стране и стала второй популярнейшей партией, обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца.

Об этом свидетельствует опрос INSA для издания Bild, сообщает "Европейская правда".

Если бы парламентские выборы в Германии прошли в следующее воскресенье, AfD получила бы 20,5% голосов. Это на 0,5 процента больше, чем было зафиксировано на прошлой неделе. Это самый высокий показатель AfD за всю историю опросов INSA.

Социал-демократическая партия Олафа Шольца потеряла пол процентного пункта и опустилась до 19,5%, выйдя на третье место в стране.

На первом месте остается оппозиционный консервативный союз ХДС/ХСС с 26,5% поддержки.

"Свободные демократы" потеряли один пункт и опустились до 6,5%. Левая партия имеет 4% поддержки.

"Немцы по-разному видят новую силу AfD: большинство (52%) раздражены, почти каждый третий (30%) радуется этому, каждому девятому (11%) безразлично", – прокомментировал руководитель INSA Герман Бинкерт.

"Альтернатива для Германии" заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии.

Также партия на фоне роста рейтингов заявила о намерении впервые выдвинуть кандидата в канцлеры на 2025 году.