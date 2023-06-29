Дуда заявил о совместных мероприятиях с Украиной в годовщину Волынской трагедии

В этом году в июле Украина и Польша проведут ряд мероприятий в 80-ю годовщину Волынской трагедии.

Об этом в интервью Interia заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Польша сейчас может проводить поисково-эксгумационные работы польских жертв в Украине, что было невозможно делать еще несколько лет назад.

"Это свидетельствует о качественном изменении: сегодняшняя украинская власть имеет больше понимания этого вопроса, чем ее предшественники несколько лет назад", – сказал польский президент.

Он также рассказал о своих переговорах во время визита в Киев со спикером Верховной Рады, и с президентом Владимиром Зеленским, и с премьер-министром Денисом Шмыгалем, "чтобы продвинуть дело дальше".

"У нас здесь есть разные мероприятия, которые находятся на подготовительной стадии: мы договорились с украинской стороной, что пока не разглашаем деталей в СМИ. Поэтому, пожалуйста, извините, что я не раскрываю деталей, но да, 80-я годовщина Волынской резни принесет нам ряд совместных польско-украинских мероприятий", – отметил Дуда.

Напомним, в мае пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынь. В ответ украинский посол Василий Зварыч подчеркнул: "Любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать в отношении общего прошлого, является неприемлемой и досадной".

После этого госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, реагируя на это, заявила, что вопрос Волынской трагедии не должны быть частью "твиттерной дипломатии".

А впоследствии Ясину отстранили от работы пресс-секретаря польского МИДа.

Как известно, одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, которые в Польше сейчас расценивают как геноцид.

О том, как решить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке: Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

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