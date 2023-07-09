Байден выступит с публичной речью в Вильнюсе

Президент США Джо Байден готовит публичное выступление во время своего визита в литовский Вильнюс на следующей неделе.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Литве, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Байден выступит с речью в Вильнюсском университете в среду, 12 июля, после саммита НАТО.

"Я очень рад и совсем не удивлен, что президент Байден решил обратиться к литовцам в это важное время, когда в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Литва является близким союзником и партнером, и связь между нашими двумя странами сильнее, чем когда-либо. Я с нетерпением жду возможности принять участие в этом историческом событии вместе с литовским народом", – сказал посол США в Литве Роберт Гилкрист.

Мероприятие будет бесплатным и открытым для всех желающих. На выступление смогут попасть те, кто придет раньше.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Сам Байден заявлял, что сейчас среди членов Североатлантического Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО, и он поддерживает разработку плана, который бы проложил путь Киева к членству.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.