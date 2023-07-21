В Праге осудили мужчину, который дрелью пробивал шины авто с украинскими номерами
Суд Праги присудил злоумышленнику, который пробивал с помощью дрели шины автомобилям с украинскими номерами, штраф в размере 100 тысяч крон (около 4200 евро).
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.
Полиция задержала пражанина в сентябре прошлого года непосредственно после совершения очередного преступления.
По данным полиции, с середины апреля до начала сентября 2022 года он с помощью дрели повредил 35 шин у двух десятков автомобилей с украинскими номерами.
Дрель у мужчины конфисковали, судебный приговор уже вступил в силу.
За повреждение чужого имущества на почве ненависти по национальным мотивам обвиняемому грозило наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее в Чехии приговорили к шести месяцам условно с двухлетним испытательным сроком и однолетним запретом на въезд в Прагу мужчину, который повредил автомобиль с украинскими номерами после антиправительственной демонстрации.
В середине мая суд в Чехии приговорил 31-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы условно за публичное одобрение военных преступлений.