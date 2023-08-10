Разведка Британии: VPN является ключевым препятствием для контроля Кремля за инфополем в РФ

Разведка Великобритании рассказала о роли для россиян VPN как способа обезопасить себя и обойти цензуру, с чем может быть связана активизация попыток властей закрыть доступ к ним.

Как сообщает "Европейская правда", этому вопросу посвятили разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 10 августа.

В течение прошлой недели российские власти вероятно усилили попытки закрыть доступ к VPN, виртуальным частным сетям, поскольку были многочисленные сообщения, что в некоторых регионах России наиболее популярные VPN стали недоступными.

Аналитики отмечают, что в России VPN очень популярны, хотя объявлены незаконными с 2017 года: это позволяет пользователям сохранять приватность и обходить цензуру, в частности получать доступ к альтернативным источникам информации о войне и событиях в мире.

"VPN вероятно является самой большой проблемой для попыток российских властей установить полный контроль за информацией внутри страны. Кроме нарастающего технического противодействия, РФ также начала публичную информационную кампанию с целью отпугнуть граждан от VPN заявлениями о том, что они якобы ставят под угрозу свои персональные данные", – говорится в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров рассказывали, что решение президента РФ Владимира Путина предоставить в распоряжение Росгвардии тяжелое оружие может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.

Также разведка констатировала, что морские дроны становятся все более весомым средством противостояния Украины и России на море.