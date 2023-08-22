Восемь государств вместе с Украиной присоединились к новым персональным санкциям ЕС против Беларуси

Совет Европейского Союза в понедельник сообщил о решении восьми других стран присоединились к последним персональным санкциям против Беларуси, введенных в начале августа.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

Как отмечается, к санкциям присоединились страны-кандидаты на членство в ЕС Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина.

Ограничения также введут у себя страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – как члены Европейского экономического пространства.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.

Напомним, Совет Европейского Союза 3 августа одобрил введение санкций против 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране.

Санкционные списки пополнились, среди прочего, сотрудниками пенитенциарных учреждений Беларуси, причастными к пыткам и жестокому обращению с заключенными, пропагандистами и судьями, причастными к преследованию демократической оппозиции, активистов и журналистов.

В черный список также попали три государственных предприятия Беларуси, которые приняли меры против работников или уволили их за участие в мирных протестах и забастовках, и белорусский государственный нефтехимический конгломерат "Белнефтехим".

Отдельным решением Совет ЕС расширил запрет на экспорт в Беларусь ряда критических товаров и технологий, которые способствуют укреплению военного и технологического потенциала Беларуси. Также введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а еще – товаров и технологий, которые могут использовать в авиации и космической отрасли.