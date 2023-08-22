Украина согласилась на "гибридный трибунал" по агрессии РФ, но с нюансами

Украинская власть признала, что не сможет заручиться поддержкой для предложенного ею формата трибунала на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН, зато согласилась на несколько видоизмененный формат так называемого гибридного трибунала.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Гаагский трибунал" становится реальностью: как Украина и Запад договариваются о спецсуде для Путина.

Во время международной конференции по спецтрибуналу в Киеве заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов пояснил, что украинская модель "не взлетела", потому что несколько западных столиц, включая Вашингтон, опасаются, что их самих впоследствии накажут "по российской схеме".

"Доктрина международного права находится в заложниках у глобальной политики, у геополитики. И отдельные наши партнеры опасаются, что этот прецедент будет использован против них, потому что они также проводят военные кампании за рубежом. И об этом надо честно говорить", – заявил он.

По словам Смирнова, Киев теперь уже не исключает возможность создания так называемого интернационализированного трибунала, на котором настаивают в частности США, но при условии, что его основой не должна стать украинская судебная система.

"Это (гибридный трибунал на базе украинского законодательства. – ЕП) неприемлемая для Украины модель. Но создание интернационализированного трибунала не обязательно означает создание трибунала в украинской правовой системе", – пояснил заместитель председателя ОП.

"Поэтому компромиссом может быть создание интернационализированного трибунала как части судебной системы другой страны, чья судебная система вызывает доверие", – заявил чиновник, добавив, что говорит это "как анонс".

По данным "Европейской правды", спецтрибунал по преступлению агрессии будет создан в Гааге и будет действовать по нидерландскому законодательству. Нидерландское правительство уже дало на это предварительное согласие.

Гаага удобна тем, что там действуют другие международные суды, а также будет действовать реестр преступлений РФ, где будут собраны доказательства масштабов агрессии; там имеют опыт проведения суда по международному преступлению – речь идет о деле MH17; а еще в нидерландском праве есть приемлемое определение преступления агрессии.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов считает, что формат создания специального трибунала за преступление российской агрессии против Украины может быть определен до конца года.

Больше читайте в статье: "Гаагский трибунал" становится реальностью: как Украина и Запад договариваются о спецсуде для Путина.