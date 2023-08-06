Блинкен обсудил с турецким коллегой "зерновую сделку"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как говорится в сообщении, госсекретарь поблагодарил Турцию за "ее лидерство в Черноморской зерновой инициативе и отметил насущную необходимость противодействовать негуманному использованию Кремлем продовольствия как оружия войны".

Кроме того, рассказал Миллер, Блинкен в разговоре с Хаканом Фиданом "подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном".

"Госсекретарь также поблагодарил Турцию за обязательство передать протокол о вступлении Швеции в НАТО в турецкий парламент для ратификации", – резюмировал спикер.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

После этого президент Турции заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с Путиным.

2 августа Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "зерновое соглашение" и визит главы Кремля в Турцию.